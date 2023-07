Letture sui temi dell’accoglienza

Il Centro per le famiglie di via Ancona 310 presenta una serie di letture sul tema dell’accoglienza e dell’affidamento familiare, negli spazi di ‘Bibliostelle’, nel parco di Ponte Pietra. Il primo appuntamento è previsto per domani, alle ore 17, a cui seguirà quello di mercoledì 19 luglio, alle ore 9.30. Le volontarie di Nati per leggere leggeranno storie e racconti sui temi dell’accoglienza, vicinanza e solidarietà, per avvicinare i più piccoli e i loro genitori ai delicati temi dell’affidamento familiare.