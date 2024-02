Leva militare per educare? Meglio il servizio civile

Caro lettore,

sul ‘valore educativo’ della leva militare obbligatoria (beninteso, com’era organizzata qualche decennio fa) la penso più o meno come lei. Non sono divisa e fucile gli strumenti migliori per sanare fenomeni come il bullismo e il vandalismo. Le comunità educative più efficaci sono la famiglia e la scuola, non vedo perché appaltare a una struttura gerarchica questo compito che non le appartiene. A mio parere è bene che il servizio militare sia riservato ai professionisti (e tra l’altro mi pare che questi siano i primi a non volere un ritorno alla leva di massa).

Per correttezza bisogna però dire che il discorso di Salvini era un po’ più ampio di come lo ha riassunto lei e coinvolgeva anche il servizio civile. In questo senso, che i giovani dedichino una piccola parte della loro vita al servizio della comunità mi pare un’esperienza istruttiva, formativa ed educativa. Per questa parte, mi sento di condividere il ragionamento del vicepremier. E non è affatto inopportuno approfondirlo senza pregiudizi. Tra l’altro, proprio in questi giorni è stato prorogato il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al servizio civile volontario. E’ un’opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni di età.