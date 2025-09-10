L’evento alla Malatestiana. Il Carlino racconta la città incontrando i protagonisti

Arriva anche a Cesena la tappa del tour per le celebrazioni dei 140 anni dalla fondazione del Resto del Carlino. L’appuntamento è venerdì 19 settembre alle 18 nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana. All’evento organizzato dalla redazione cesenate del nostro volti noti della città: dalle istituzioni alla cultura, alle realtà sociali e allo sport. Una serata speciale che vuole raccontare il radicamento del Carlino nella realtà cesenate.

L’iniziativa si aprirà con l’intervento del vicedirettore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini. Poi entreranno in scena uno per volta, con la formula ‘Caffè Carlino’, tutti gli ospiti della manifestazione. Rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, dello sport e della società civile saranno intervistati pubblicamente dai giornalisti del Carlino per una riflessione a 360° sulla realtà cesenate, a partire dalle sue eccellenze ma senza dimenticare i principali nodi.

Tra gli invitati ci sono allora il sindaco Enzo Lattuca, il vescovo Giuseppe Antonio Caiazzo, l’ideatore di Rockin 1000 Fabio Zaffagnini, la fondatrice delle Cucine Popolari di Cesena Elena Baredi, i due produttori cinematografici Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi (‘padri’ dei film ‘Est’ e ‘Tornando a Est’), il musicista Mirko Casadei e infine una rappresentanza del Cesena calcio guidata dal direttore generale Corrado Di Taranto e con l’intervento speciale del ‘Condor’ Massimo Agostini. Al termine, il Carlino offrirà a tutti gli intervenuti un brindisi festoso. L’ingresso all’iniziativa è libero e gratuito. I posti in sala però sono limitati ed è consigliabile prenotarsi per partecipare all’evento sulla pagina www.ilrestodelcarlino.it/140/tour-cesena.