L’evento dell’anno. Ecco come sarà il Tour

Cinque elicotteri in volo sopra la città, un’area riservata di 25.000 metri quadrati, tutto il mondo collegato in diretta.

Signore e signori, ecco il Tour de France, l’evento sportivo che caratterizzerà il 2024 del nostro territorio, con la seconda tappa della Grande Boucle che il 30 giugno partirà da Cesenatico per raggiungere Bologna in 200 chilometri, dopo la Firenze-Rimini che il giorno prima avrà attraversato la Vallata del Savio.

Matteo Gozzoli, primo cittadino di Cesenatico, come vive l’attesa un ’sindaco ciclista’?.

"Ci prepariamo ad accogliere un evento più unico che raro per la Romagna. Sarà qualcosa di immenso, imparagonabile a tutto il resto. Dopo le olimpiadi e i mondiali di calcio c’è questo. Siamo consapevoli dell’opportunità e non lasceremo niente al caso. Siamo già al lavoro, ovviamente".

Su quali fronti?

"Tutti. Cesenatico sarà vestita a festa. Lavoreremo su coreografie che possano essere viste e apprezzate dall’alto, tematizzeremo ogni angolo della città e organizzeremo eventi già dalle settimane precedenti. Chi sarà qui si godrà una festa indimenticabile e chi ci vedrà in tv o sul web avrà voglia di vernici a trovare".

Il Tour rende omaggio a Marco Pantani.

"Siamo in stretto contatto con la famiglia di Marco, confrontandoci passo dopo passo in relazione ai modi in cui celebrare al meglio il ’Pirata’".

Itinerario della corsa?

"Si partirà dallo stadio, dove verrà allestito il villaggio della partenza: 25.000 metri quadrati in parte blindati e riservati ai ciclisti, in parte aperti al pubblico, che potrà vede da vicino i campioni impegnati nelle operazioni di firma".

Poi il via.

"In parata, a velocità ridotta. Il massimo per gli spettatori. Il percorso prevede l’attraversamento e dunque la valorizzazione dell’intero borgo marinaro: si transiterà infatti davanti allo ’Spazio Pantani’, percorrendo il Porto Canale e viale Carducci. Tutto il mondo vedrà i nostri gioielli. La partenza ufficiale sarà poi nel territorio di Cervia".

La chance è poderosa, serve lasciarsi alle spalle l’evento con la consapevolezza di essersi giocati al meglio la miglior mano della vita.

"L’evento è logisticamente complicatissimo, ma lo affrontiamo con l’emozione enorme e soprattutto il forte senso di responsabilità di chi è consapevole del fatto che il Tour c’è oggi - per la prima volta in Italia - e chissà quando e se ci sarà ancora. Lavoriamo perché gli spettatori di tutto il mondo spengano la tv pensando a prenotare una vacanza a Cesenatico. Avremo i migliori ciclisti del pianeta a darci una mano...".