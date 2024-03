L’evento ‘Plastic free’. Sport e ambiente alla Fiera

Oggi alle 16.30, davanti al parcheggio della Fiera di Cesena, Plastic Free in collaborazione con la società cestistica cesenate ‘Livio Neri’ darà vita a una ‘partita’ che vede come posta in palio il futuro ambientale del nostro pianeta. "Sensibilizzare - riflettono gli organizzatori - è il primo punto da mettere a segno, dopo di che seguirà una raccolta di rifiuti per l’area di Pievesestina che vedrà appunto coinvolti anche i ragazzi e le ragazze della ‘Livio Neri’".

Plastic Free è nata nel 2019, diffondendo in giro per l’Italia l’attenzione su questi temi e raccogliendo in poco meno di 4 anni oltre 3 milioni e 600 mila chili di rifiuti trovati sparsi in qualsiasi genere di ambiente, mari compresi. "Siamo spinti dalla forza di volontari con tanta voglia di lasciare un mondo migliore alle nuove generazioni. Oggi infatti Plastic Free conta più di 1.000 referenti in tutta Italia e oltre 250mila persone che si sono registrate ai tanti eventi che abbiamo organizzato. Partendo da questo contesto, l’attività in programma a Pievesestina nelle prossime ore, renderà la giornata ancora più importante, in quanto questa volta la sensibilizzazione arriva e passa attraverso lo sport e una fantastica realtà del nostro territorio come la ‘Livio Neri’, società nella quale tutti gli atleti svolgono diverse tipologie di attività come le lezioni in Inglese, la pet therapy, la lettura e il teatro, condividendo sempre il gioco del basket, sport che alla base è legato a un insegnamento di vita, di inclusione e di rispetto. Lo stesso rispetto che dobbiamo avere per l’ambiente".

l.r.