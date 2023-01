L’evento

Il teatro comunale di Cesenatico ospita una serata evento dedicata a Fabrizio De Andrè. L’appuntamento nella bomboniera dai velluti blu a due passi dal porto canale, è domani alle 21, quando sarà messo in scena ’Attenti al Gorilla!’. Nelle intenzioni dei protagonisti, quello che andrà in scena non sarà un tributo qualsiasi. I brani del cantautore che ha scritto pagine importanti della storia della musica italiana, saranno reinterpretati e rivisti in una chiave del tutto inedita, basata su un sound ed un’impronta vocale originali, moderni ed estremamente coinvolgenti. È un tentativo di ’smitizzare’ l’intoccabile Faber esaltando il suo repertorio più ironico, giocoso e graffiante.

A firmare il lavoro è il cantautore riminese Andrea Amati che, con la sua band, porta in scena uno spettacolo incendiario che attraversa il repertorio di De Andrè partendo dagli immancabili classici come Il Pescatore, Volta la Carta e Bocca di Rosa, per arrivare sino ai brani da riscoprire come London Valour e Il Bombarolo. "Con ’Attenti al Gorilla!’ si riscopre Fabrizio de André come non l’avete mai sentito - anticipa Amati - questo può sembrare un po’ presuntuoso, ma in realtà il nostro obiettivo è sempre stato quello di omaggiare De André andando, come direbbe lui, in direzione ostinata e contraria; insomma farlo in modo libero. Non vogliamo farne un santino, ma lo reinterpretiamo a nostro gusto, evitando che ne esca una copia carbone che sarebbe imbarazzante e non appropriata. Metteremo in risalto alcuni suoi aspetti, vedi la tagliente ironia che permea tanti suoi brani, che spesso sono dimenticati di fronte al peso della sua grandezza e di un certo tipo di repertorio".

"Il mio obiettivo - prosegue Amati -, è sempre stato quello di porre l’accento sui brani più giocosi e su alcune gemme immancabili in un concerto dedicato a De André, lavorando su dinamiche emozionali, che facciano sorridere, battere le mani, riflettere e commuovere lo spettatore". In questo tributo si fugge dunque da un certo tipo di fanatismo secondo il quale la musica di Faber è intoccabile e va eseguita solo in un certo modo. Assieme ad Andrea Amati suoneranno Massimo Marches alle chitarre, Francesco Preziosi al basso, Pasquale Montuori alla batteria e Stefano Zambardino tastiere e fisarmonica.

Aprirà il concerto Lorenzo Semprini che suonerà con chitarra, armonica e voce, un set acustico composto dai brani estratti dal suo album solista ’44’ e dall’ep ’Come ossigeno’, tra tinte folk e storie rock and roll.

I biglietti sono disponibili su liveticket o al botteghino dalle 19.30.

Giacomo Mascellani