L’ex comunità di riabilitazione all’asta per 250mila euro

C’è tempo di partecipare sino al 24 settembre all’asta del Comune, che ha deciso di mettere in vendita una casa a 250mila euro. L’Amministrazione ha pubblicato un bando per la vendita di un immobile di proprietà comunale, situato al numero 51 di via Sbarra. Si tratta di un complesso costituito da un fabbricato colonico con un’ampia corte ed un fabbricato separato accessorio, di unica costruzione, di due piani collegati ad un’unica rampa. Essendo stato utilizzato in passato come comunità di riabilitazione, la divisione interna presenta al piano terra un refettorio, una segreteria, cucina, lavanderia, centrale termica e servizi igienici al piano terra; mentre al primo piano ci sono diverse camere separate al centro da un disimpegno. La superficie commerciale è di 426 metri quadrati, quindi è potenzialmente un capitale, tuttavia occorre tenere in considerazione che l’edificio va ristrutturato. All’interno del fabbricato è depositata merce varia e numerosi oggetti da smaltire e l’acquirente provvederà in autonomia allo sgombero del suddetto materiale. È possibile visitare il bene immobile questa mattina alle 10. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando allo 0547 79307, oppure inviando una mail a nicoletta.lugnani@comune.cesenatico.fc.it. L’asta si svolge con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, e verrà aggiudicata all’offerta economicamente più elevata, in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta devono pervenire entro il 24 settembre all’ufficio protocollo del Comune.