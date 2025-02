L’ex gruppo consiliare . M5S dona 1.700 euro ai bimbi con disabilità

Il vecchio conto corrente del M5S va in beneficenza. La somma rimasta sul conto dei "grillini" oramai da diversi anni fuori dalla scena politica di Cesenatico, derivante dalle donazioni dei cittadini per la campagna elettorale del 2016, è stata infatti devoluta all’associazione "Chi burdèl" di Villalta, che si occupa di aiutare i bambini disabili. Si tratta di poco meno di 1.700 euro. La consegna in municipio, presenti del gruppo consiliare dell’ex M5S, il sindaco Gozzoli, Giuseppe Angelini e Agostino Nicolini di "Chi burdèl".