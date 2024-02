L’ex Lepri si prepara a incontrare il Cesena: "Sarà un derby speciale, soprattutto per me"

La premessa è d’obbligo, l’atteggiamento irremovibile: "Vi chiedo di non parlare della partita col Cesena, è una questione mia di scaramanzia". Lo si è sempre detto e sempre lo si dirà: il derby è una partita particolare per giocatori, città e tifosi. Ma per alcuni atleti rappresenta qualcosa di più, di diverso, come per Tomas Lepri. Il difensore, nato il 22 aprile 2003, dall’estate 2019 a fine agosto 2023 ha giocato nel club bianconero, prima nelle giovanili poi in prima squadra dove un anno fa ha collezionato due presenze in Coppa Italia con ‘i grandi’, una delle quali proprio Romeo Neri, teatro della sfida di domani: "Si vede che era destino", dice.

Lepri, allora ci siamo...

"Sarà una partita diversa per tutti, ma soprattutto per me. La vivo sentendomi un ex, anche se l’anno passato ho giocato poco in prima squadra ma mi sono sempre allenato con loro e sentito parte del gruppo. Inoltre ho mantenuto un buon rapporto con tutti, soprattutto con Stiven e Cristian Shpendi, ma anche con Ciofi".

Cosa ha rappresentato Cesena per lei?

"Una tappa molto importante per il mio percorso calcistico, il primo club professionistico, anni determinanti".

Poi è arrivato il Rimini, con cui ha segnato il suo primo gol fra i professionisti, il 28 gennaio nell’1-1 contro il Pineto.

"Ero in mezzo alla nebbia e dalla tribuna non si è visto tanto. C’è stato un angolo di Lamesta, io sul primo palo l’ho ‘spizzata’, Megelaitis l’ha rimessa in mezzo, io sono arrivato e di destro l’ho messa a mezz’altezza. Sono uscito dalla nebbia e sono andato sotto la tribuna facendo con le mani la ’G’ di Giulia, la mia ragazza, stessa esultanza quando segnai il mio primo gol con la Primavera".

Come si sente?

"Sto imparando a giocare in questo campionato, acquisisco sicurezza partita dopo partita anche perché sento la fiducia del mister e dei compagni. Tecnicamente devo migliorare tanto, ma tutti mi stanno dando una grossa mano".

È arrivato saltando tutta o quasi la preparazione...

"Non sono riuscito a lavorare troppo con mister Raimondi, poi è arrivato Emanuele Troise che fin da subito mi ha parlato tanto, mi ha spiegato cosa voleva che io facessi ed ora cerco di ripagare la sua fiducia. L’ambiente in squadra è bellissimo, siamo una grande famiglia, ognuno corre anche per i compagni, ci vogliamo bene".

Come giudica finora il suo campionato?

"Posso dire che sono tornato felice. Mio fratello Mirko, la mia ragazza Giulia e i miei genitori, le persone più importanti della mia vita, sono felici di vedermi scendere in campo con il sorriso".

Qual è stato il momento più bello dei suoi anni a Cesena?

"La vittoria in supercoppa con la Primavera alla Dacia Arena di Udine dopo essere stati promossi in Primavera 1: vittoria 4-1 con doppietta di Cristian e Stiven".

E quello meno piacevole?

"La risoluzione del contratto, perché ad un giovane dispiace quando un club non crede in lui".

Cosa pensa del Cesena?

"Pensavo avessero più rivali, ma sono molto forti. Merito dell’aver mantenuto il nucleo dell’anno scorso con giocatori che al secondo anno si conoscono molto meglio".

E il Rimini? Siete vicini ai playoff...

"Ma anche ad un passo dai playout. Il campionato è equilibrato e non dobbiamo mai mollare".

Cosa teme di più del Cesena? "Il mio amico Cristian Shpendi: è fortissimo".

Nel Cesena ci sono molti giovani.

"E sono bravi...Berti e Cristian non mi stupiscono. Francesconi si vedeva già dall’anno scorso in allenamento che avrebbe potuto giocare. Sono molto contento anche per Pieraccini, perché ha saputo sfruttare l’occasione che gli è capitata".

Stefano Benzoni