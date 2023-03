"L’Ex Mulino di Serravalle sarà presto recuperato"

Promuovere il recupero di alcuni spazi attraverso una partnership con soggetti privati. É l’obiettivo dell’Amministrazione che vuole sviluppare attività e progetti con finalità di valore pubblico. Luoghi da valorizzare attraverso un percorso di rigenerazione urbana che doni loro nuova vita. Nel corso degli ultimi anni, l’Amministrazione comunale di Cesena ha avviato progetti, alcuni a carattere sperimentale, volti alla valorizzazione di diversi immobili di proprietà per la cui attuazione sono stati attivati percorsi di partecipazione che hanno coinvolto direttamente associazioni, enti del terzo settore e privati.

Proseguendo in questa direzione l’Amministrazione comunale intende valorizzare quattro immobili che rientrano nella categoria dei beni del demanio culturale. Si tratta dell’ex Mulino Enel Serravalle, di via Mulini, del vecchio acquedotto di Ponte Abbadesse, in via Sorrivoli, dell’ex autoparco nel complesso di Sant’Agostino, e dell’ex Lazzaretto, che si trova in via Mura Porta Fiume.

Tutti gli immobili oggetto della proposta potranno essere assegnati per una durata di tempo rapportata all’entità degli oneri a carico dell’assegnatario per la realizzazione dell’intervento, a patto che gli assegnatari si facciano carico anche dei lavori di ripristino nel pieno rispetto di tutti i vincoli, storici e di utilizzo.