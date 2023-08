L’ex pornostar Selen tra Sangiovese e Passerina

Venere e Bacco si incontrano in riva all’Adriatico. Accade a Cesenatico dove ieri Selen, all’anagrafe Luce Caponegro, sexy icona degli anni ’90 ed oggi influencer di successo, ha presentato le sue etichette di vino della seduzione. Nella terrazza dello storico Hotel Internazionale, costruito negli anni ’60 dal mitico portiere Giorgio Ghezzi ed oggi di proprietà di Franco Manuzzi, Selen in forma smagliante ha presentato tre proposte di tre vitigni autoctoni, selezionate e pensate per veri winelovers che, oltre all’amore per Bacco, coltivano appunto la passione per Venere. Sotto il marchio "Selengiovese" c’è un buon Sangiovese di Bertinoro, il "Selen White" è un Cuvee bianco da uve Chardonnay, mentre la Passerina (ti pareva) di Selen, è un Brut. A creare questa nuova linea enologica è il giovane imprenditore ravennate Giulio Petronici assieme al padre Claudio che, per lanciare il nuovo vino, si è affidato a Selen, simbolo della sensualità e della trasgressione più elegante, oggi come ieri la "donna dei desideri" di molte generazioni. Il Sangiovese presenta un colore rubino intenso, note di violetta, profumi di ciliegia e frutti del sottobosco ed è ideale con antipasti e primi piatti di carne. Il Cuvee bianco è ottenuto in prevalenza da uve Chardonnay e da una piccola cuvée di vitigni aromatici, ha un colore giallo paglierino, un profumo fruttato ed essendo abbastanza sapido, è adatto per aperitivi e piatti di pesce. Il Passerina, spumantizzato al cento per cento in versione Brut, con perlage fitto e persistente, è perfetto come aperitivo, si abbina a crudi pesce e fritture. Sempre autentica e diretta nel suo approccio, l’ex sexy icona si rivolge chiaramente ad un pubblico maschile: "Gli omaggi floreali, per quanto galanti, sono ormai démodé oggi, anche per noi donne; credo non esista miglior regalo di una buona bottiglia di vino. E’ un pensiero che racchiude in sé dichiarazioni d’amore, d’amicizia e di stima. Perché, regalando vino, si dona un’emozione e un ricordo. Che la destinataria sia moglie, madre, sorella, amante, fidanzata, amica o collega, poco importa. Regalare del buon vino ad una donna resta sempre un gesto di grande eleganza. Con Clausio Petronici ne parlavamo da anni e oggi siamo felici di presentare il progetto, alla base del quale c’è il gusto del bello che è anche buono". La prima produzione dei vini di Selen è di 3mila bottiglie, vendute a 28 euro cadauna sul sito www.selengiovese.it.

Giacomo Mascellani