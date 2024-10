L’ex scuola di Case Castagnoli ospiterà quattro associazioni

Una nuova casa per le associazioni GRD - Genitori Ragazzi Down, ARTincounselling, Acea ODV ed Eureka APS. Oggi pomeriggio alle 16 saranno inaugurati gli spazi dell’immobile comunale di Case Castagnoli (via Emilia Levante, 1346) aderente alle Rete Spazio Comune avviata dall’Amministrazione comunale con lo scopo di valorizzare e dare nuova vita agli immobili di proprietà dell’Ente in disuso o poco utilizzati. Nel corso dell’evento, in programma per oggi, le quattro realtà associative, a cui è stato affidato l’edificio nell’ambito di un bando pubblico, illustreranno progetto e attività aprendo le porte dei diversi spazi e invitando tutti i partecipanti alla festa con intrattenimento e buffet. L’ex scuola dell’infanzia di Case Castagnoli per i prossimi nove anni sarà invece la sede operativa dell’Associazione “Genitori Ragazzi Down G.R.D. Cesena”, nata nel 2007 come punto di riferimento per le famiglie e gli operatori sociali, sanitari e scolastici su tutte le problematiche riguardanti la sindrome di Down. Questo è l’obiettivo principale del nuovo soggetto assegnatario: rendere l’immobile di Case Castagnoli un punto di riferimento per le famiglie e gli utenti associati creando rete sociale e aprendo l’associazione alla città. Nello specifico, G.R.D. è capofila di un raggruppamento di associazioni (Eureka, ACeA, ArinCounselling), impegnate sul fronte dell’inclusione di persone con disabilità di vario grado e dei giovani con disturbo nell’apprendimento, ai quali verrà proposto un doposcuola specialistico.