L’exploit della startup ‘Jubatus’. Un video sportivo personalizzato grazie all’intelligenza artificiale

Un vecchio adagio recita "Content is king, but distribution is queen": la qualità di un contenuto è fondamentale, ma la sua diffusione (cioè la sua distribuzione) è altrettanto importante per ampliarne la portata e l’engagement. Un modo efficace per farlo nel caso di un evento? Trasformare i partecipanti in ambasciatori dello stesso. "Immaginiamo di poter rivivere il sudore, la fatica e la gioia di una maratona con un video realizzato su misura per noi", introduce Logan Para, cofondatore di Jubatus, start up incubata da Cesenalab.

Collaborate con organizzatori di competizioni, sportive e non, che desiderano offrire ai partecipanti un ricordo inedito. Un mix tra il videomaking tradizionale e la frontiera dell’intelligenza artificiale. Vi avvalete di un network di operatori sul territorio, droni, telecamere fisse?

"Sì esatto. Siamo poi in grado di montare le riprese in maniera completamente automatizzata, tramite un set di algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale che abbiamo sviluppato internamente. Così riusciamo a gestire migliaia di sportivi che partecipano allo stesso evento. Il prodotto finale è un video personalizzato, unico ed esclusivo per ciascuno di loro, in meno di 12 ore dalla fine della competizione".

Quindi si tratta di highlight personali, da condividere anche sui social.

"E’ un video sintesi del gesto sportivo, dal forte carico emotivo, che arricchisce l’esperienza e la traduce in un ricordo tangibile, contribuendo al tempo stesso ad aumentare la visibilità dell’evento".

L’idea è nata proprio dalla tua prima partecipazione ad un triathlon. Al traguardo ti sei reso conto che nessuno ti aveva fatto un video e hai capito che non c’era nessuna società ad offrire un servizio di questo tipo.

"Il cosiddetto MVP (Minimum Viable Product, prodotto minimo funzionante) è stato rilasciato in occasione della maratona di Rimini di due anni fa: è lì che sono riuscito a verificare se, da un lato, l’idea poteva essere realizzabile e, dall’altro, anche di interesse. Abbiamo applicato un adesivo a forma di ghepardo, che è l’animale più veloce della terra, agli utenti che avevano indicato nel form di iscrizione di voler usufruire del servizio. Ma c’era un ostacolo: non esisteva un servizio di montaggio che lo facesse in automatico per più di 20 persone. Con l’aiuto di due-tre editor manualmente abbiamo montato di notte i video per dare comunque ai partecipanti un prodotto di buona qualità e in tempi rapidi. Ci siamo rifatti all’aforisma ‘Fake it till you make it’, ovvero comportarsi come se si possedessero già le abilità o competenze che si desiderano finché non le si raggiunge effettivamente".

Una massima che vale in generale per gli startupper: buttati e aggiusta in corsa.

"Nel nostro caso la svolta è stata l’ingresso in Jubatus di Marco Ciabini, ingegnere informatico. Per dare qualche numero indicativo, al primo evento abbiamo realizzato 50 video, mentre all’ultima maratona. sempre di Rimini, più di 5.000. L’utente non prenota più il servizio in anticipo; registriamo tutti i partecipanti e poi al singolo è sufficiente caricare un selfie sulla nostra piattaforma per accedere immediatamente ai contenuti".

Quali sono i vostri competitor? Siete gli unici ad offrire questo tipo di servizio?

"Per quanto riguarda il video vero e proprio, in Europa siamo gli unici. Ci sono altri player che ci stanno provando ovviamente, le complessità sono molte, come ad esempio gestire ed elaborare quantità di informazioni in un lasso di tempo breve. Per questo motivo abbiamo presentato domanda di brevetto europeo di procedimento".

La Cassa Depositi e Prestiti è entrata in società con voi.

"Sì, è entrata a far parte del capitale sociale grazie a WeSportUp, il primo acceleratore italiano di start up dedicate allo sport, promosso da CDP Venture Capital. Siamo stati individuate tra le migliori dieci start up in Italia in ambito sport tech. In 8 mesi CDP ha già ottenuto un ritorno del 2,5% sul suo investimento".