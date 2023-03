Lezione d’arte di Marcello Salucci

Oggi pomeriggio al Museo della Marineria si terrà una lezione del corso di Storia dell’Arte organizzato dall’Università per gli adulti di Cesenatico, L’appuntamento è dalle 15 alle 17, quando interverrà il professore Marcello Salucci, esperto di arte e responsabile delle attività culturali organizzate dal centro sociale Cesenatico Insieme e dalla stessa Università per gli adulti. Il corso proseguirà nei due martedì successivi di marzo, per una iniziativa patrocinata dal Comune e sostenuta da Gesturist, Adac, Cooperativa stabilimenti balneari, Adria Bandiere e Romagna Banca.