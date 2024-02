Lezioni all’asse da stiro. L’azienda batte il ferro per trovare manodopera

La G.B.M. Elettrochimica di Savignano sul Rubicone è la prima azienda in Italia ad occuparsi di formare gli operatori che si affacceranno al mondo dello stiro, operatori di lavanderie, stirerie, maglifici. L’azienda savignanese, che ha festeggiato nel 2022 i 40 anni dalla sua fondazione, ha creato ex novo un progetto per far fronte alla difficoltà di reperimento di manodopera presso i suoi clienti, principalmente lavanderie artigianali, ma anche lavanderie industriali, stirerie e maglifici. Dice Marco Beleffi responsabile commerciale della società savignanese: "Siamo i primi su tutto il territorio nazionale a creare una soluzione per un settore, quello delle lavanderie, che svolge un ruolo primario nella vita di tutti noi. E’ da circa 1 anno che tutto il nostro staff lavora a questo ambizioso progetto, la sala mostra è stata adibita a sala corsi con attrezzature per lo stiro all’avanguardia e di ultima generazione. Inoltre grazie alle nostre conoscenze nel settore, abbiamo trovato senza problemi la collaborazione di docenti che mettessero a disposizione il loro know-how ai corsisti. Il risultato è stato impressionante. I corsisti che hanno partecipato alla prima edizione del corso il 10 e l’11 febbraio provenivano da Friuli, Marche ed Emilia Romagna. Sono stati entusiasti e hanno dato feedback molto positivi. Il nostro intento è creare il ricambio generazionale a un settore ancora estremamente florido ma che necessita di rinnovamento".

Ha aggiunto Matteo Guidi titolare della società: "La nostra azienda negli ultimi anni si è prodigata per portare avanti un importante rinnovamento tecnologico nelle lavanderie, non ultima l’esclusiva App Pronto Lavanderia che comunica al cliente in tempo reale quando i suoi capi sono pronti. App presentata nell’ultimo workshop nazionale dello scorso 26 novembre tenutosi presso la nostra sede, con un ottimo riscontro in termini di interesse da parte di operatori del settore. Lo staff di G.B.M. è dinamico e attento alle esigenze del mondo lavanderia, la parte di servizio consulenza e post vendita è sempre stato il fiore all’occhiello della nostra. Lavoriamo con realtà strutturate e di assoluta eccellenza del nostro settore, ma questo non ci fa perdere il focus sulle piccole realtà di lavanderia e stireria, che ci permettono di sviluppare nuovi prodotti e macchinari adatti alle più specifiche necessità. Date le richieste stiamo già lavorando alla programmazione del prossimo appuntamento dedicato al training per la stiratura professionale".