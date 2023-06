Lezioni armocromia in video con Carlotta Rinaldini

I colori come bussole per orientare e valorizzare al meglio la persona, dallo stato d’animo al look, portando alla luce ciò che meglio di tutto racconta noi stessi. L’armocromia è una materia sconfinata che sta riscuotendo un crescente interesse e che la cesenate Carlotta Rinaldini padroneggia con professionalità ormai da anni. A suggello del suo percorso da oggi e fino a settembre Rinaldini curerà su TeleRomagna e sul circuito 100Tv in tutta Italia una rubrica che tutti i sabati e le domeniche alle 13 e alle 18 si occuperà appunto di colore e moda. Il programma è un contenitore di musica, curiosità e eccellenze.