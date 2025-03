Lezioni di ballo e musica live con ’Liscio for dummies’

Il salone delle feste nella sede della Pro Loco di piazza Matteotti a Sogliano si prepara ad accogliere due serate speciali di teatro fuori dal teatro: per l’edizione 2025 della rassegna FuoriLuogo curata da Coop. Sillaba l’attore Denis Campitelli presenta “Liscio for Dummies. Diventare ballerina/o da balera in una sera”. Stasera e domani, a partire dalle 21, il pubblico avrà infatti l’opportunità di partecipare a un’esperienza che celebra la tradizione del ballo popolare romagnolo.

“Liscio for Dummies” è un’esperienza teatrale che unisce narrazione, musica dal vivo e lezioni di ballo. L’attore Denis Campitelli, accompagnato dal Quintetto Eleganza e dai maestri di ballo Sandra e Mirko della Scuola di ballo Le Sirene Danzanti, guiderà gli spettatori alla scoperta del liscio, il ballo di coppia che ha fatto la storia della Romagna.

Lo spettacolo è un omaggio ai personaggi che hanno vissuto e amato il ballo popolare romagnolo, tra aie, cameroni, circoli, saloni e balere. Un racconto in prosa, ispirato a storie di vita vissuta, si intreccia con la musica della tradizione, eseguita dal Quintetto Eleganza, composto da Marco Lazzarini (sax), Giuseppe Satanassi (trombone), Stefano Nanni (fisarmonica), Christian Rossi (susafono) e Luca Nanni (batteria).