Lezioni di canto per i pazienti dell’ospedale ’Bufalini’

Il canto utilizzato come riabilitazione vocale per i pazienti che hanno subito una laringectomia totale (asportazione della laringe). È il ‘Progetto di canto logopedico promosso dall’Unità operativa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Bufalini di Cesena, avviato ieri nella palestra del reparto cesenate, dove si è tenuta la prima lezione di canto a cui hanno partecipato i primi 7 pazienti in carico al servizio. Attraverso il canto si vuole offrire ai pazienti anche la possibilità di vivere una esperienza che li possa avvicinare sempre più ad una nuova vita qualitativamente simile a quella di prima, dimostrando loro di poter superare anche limiti fino ad ora impensabili. Il progetto si articola in lezioni di gruppo, condotte a titolo volontario da Chiara Fabbri, insegnante di canto della BIm Music Academy ed esperta in attività di educazione alla vocalità e sviluppo di un corretto modo fonatorio durante il canto. Sarà lei, affiancata da operatori dell’equipe, ad accompagnare i pazienti con una pianola, istruendoli su tonalità di voce ed esercizi preparatori al canto.