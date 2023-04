Lezioni di guida con i nonni I bambini si mettono al volante

Creare un ponte tra le generazioni, utilizzando la tecnologia, che spesso è elemento di divisione, come strumento per avvicinare giovani ed anziani. Questo è stato l’obiettivo di ’A bordo con un anziano’, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione Don Baronio, importante realtà assistenziale della città, e da eResult, azienda informatica cesenate che si occupa della realizzazione di soluzioni tecnologiche personalizzate, in particolare in ambito sociale e sanitario. Grazie a questa collaborazione, dieci anziani, ospiti della struttura, per un giorno, sono stati insegnanti di guida e dimostratori per un gruppo di dodici ragazzi dai 6 ai 13 anni che, sulla base delle indicazioni ricevute, si sono confrontati con il valutatore di guida Prudentemente, realizzato da eResult, che gli ospiti della Rsa avevano già avuto modo di utilizzare nei mesi scorsi. "Siamo partiti dall’idea di mettere insieme le generazioni, per provare a creare uno scambio che potesse arricchire sia i più giovani che i meno giovani - ha raccontato la dottoressa Luana Mazzoni, responsabile del servizio Animazione della Don Baronio - la letteratura e le nostre esperienze ci dicono che trasmettere e raccontare è nella natura degli anziani e volevamo creare un’occasione di condivisione, sia per loro, che per i ragazzi che, in questa società, sempre meno hanno la possibilità di poter vivere questo tipo di situazioni".

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto: "I nostri anziani hanno messo molto impegno nelle esercitazioni per provare a dare un buon esempio e sono stati molto colpiti dai ragazzi - prosegue Mazzoni - mentre per quanto riguarda i più giovani, loro hanno vissuto il momento con grande leggerezza, facendo propri gli insegnamenti e i consigli ricevuti dagli anziani ad amici e familiari". "Siamo felici di aver contribuito, con il nostro valutatore di guida Prudentemente, a creare le condizioni affinché questa iniziativa potesse realizzarsi - afferma Massimo Pistoia, socio fondatore di eResult e responsabile del progetto - unendo giovani ed anziani sullo stesso terreno, grazie alla tecnologia e creando l’occasione per uno scambio in grado di arricchire sia gli uni che gli altri".

Lavorare insieme, per gli altri: questo è l’obiettivo di Fondazione Don Baronio ed eResult che, grazie all’accordo per la creazione di un living lab permanente per la sperimentazione di soluzioni tecnologiche, continueranno a collaborare anche nel futuro, per far crescere una delle poche esperienze a livello europeo sui temi dell’integrazione tra tecnologia e terza età.

