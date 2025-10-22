Lezioni di sesso alle scuole medie: "Noi educhiamo all’affettività"

Si chiama educazione all’affettività e alla conoscenza del corpo umano, e non va confusa con l’educazione sessuale tout court. E’ questo che emerge dalle scuole cesenati e dai presìdi (Ausl, Comune) che supportano questo delicato tema educativo che mira, innanzitutto, a non lasciare solo il bambino e l’adolescente davanti all’infinita disponibilità del web che ammannisce indiscriminatamente pornografia e lezioni d’igiene sessuale. Ma cosa succederà se dovesse diventare legge l’emendamento della Lega che vieta temi attinenti alla sessualità nelle scuole medie e apre alle superiori solo con il consenso dei genitori (quando lo studente è minorenne)? Resta, ovviamente, il divieto per infanzia e primarie. "Nel nostro istituto - informa il dirigente della Scuola Media Viale della Resistenza, Donato Giuseppe Tinelli - si è sempre avuto un programma sull’educazione all’affettività, di cui la sessualità è parte integrante, indirizzato alle terze classi. L’anno scorso, in più, abbiamo attuato un progetto destinato a due seconde classi e condotto da una psicologa. Stiamo elaborando il piano triennale educativo e ci chiediamo, alla luce dell’emendamento della Lega, se sarà possibile inserirlo nuovamente. Aggiungo che la richiesta del consenso dei genitori è una contraddizione. Si dovrebbe sapere che le famiglie iscrivendo i loro figli prendono conoscenza dell’offerta formativa e la approvano. Ma non possiamo prescindere da questa offerta formativa, che segue la posizione del ministro che, alla luce dei tanti casi di femminicidio, ha evidenziato l’esigenza di un’educazione all’affettività e alla sessualità nelle scuole. Quell’emendamento rivela una posizione assurda e un po’ bigotta. Lascerebbe i ragazzi da soli davanti a sollecitazione che si trovano in rete e disgiungono il sesso dall’affettività".

"Nel piano formativo che stiamo formalizzando - aggiunge dal canto suo la dirigente della Media San Domenico, Filomena Paoletti - stiamo inserendo anche l’educazione all’affettività e alle emozioni per le terze classi, che non riguardano solo la sessualità, ma anche le relazioni in un approccio globale, peraltro secondo le indicazioni nazionali, pur nell’ambito dell’autonomia educativa delle scuole. Non dimenticando mai che i nostri studenti sono bambini e non parliamo di educazione sessuale tout court, ma caso mai di educazione alla salute in un approccio scientifico". Ed ecco la posizione sul fronte delle altre istituzione. "Già da qualche anno - spiega la dottoressa Antonella Brunelli, direttrice dell’unità operativa Pediatria e Consultorio Familiare - siamo a disposizione con interventi di educazione all’affettività e alle emozioni per i ragazzi dai 14 anni in su, che comprendono anche l’educazione alla salute e alle malattie sessualmente trasmesse. Per il papilloma virus, ad esempio, già a 11 anni, c’è a disposizione la vaccinazione. Puntiamo molto anche alla prevenzione della violenza e sul rispetto dell’identità di genere. C’è poi un progetto regionale rivolto agli insegnanti, ‘Viva l’amore’, per attrezzarli meglio al confrontano con i ragazzi. Tutto ciò figura in un catalogo a disposizione delle scuole".

Scocca una freccia contro il governo l’assessora alla Scuola Elena Baredi: "Questo governo sul tema della scuola è terribilmente arretrato. Il Paese reale è molto più avanti. I ragazzi, le ragazze e i bambini, quando spieghiamo il corpo umano, fanno domande e le famiglie non hanno mai evidenziato una stortura rispetto all’educazione all’affettività attuata nelle scuole. Poi, questo emendamento della Lega nel giorno dell’ennesima uccisione di una ragazza, è una profonda delusione. Siamo tra i pochi a non avere nei programmi la sessualità, l’affettività, il rispetto delle differenze, l’interazione. La scuola ha bisogno di un’addizione di contenuti di valore e di rispetto, non di una sottrazione del confronto e del dibattito".