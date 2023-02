Lezioni di teatro alla scoperta delle emozioni

di Giacomo Mascellani

Nelle scuole elementari del Primo Circolo di Cesenatico in marzo prenderanno il via i laboratori del ’Progetto Myosotis’, mirato alla promozione del benessere e alla prevenzione dei disagi. Myosotis è il nome scientifico del fiore comunemente chiamato ’Non ti scordar di me’ e in questo caso vuole ricordare proprio la responsabilità degli adulti a mantenere lo sguardo fisso sui bambini. Quest’anno il piano, dal titolo ’Un teatro di emozioni’, toccherà l’universo emotivo dei piccoli, attraverso la pratica teatrale, una delle forme di espressione più creative e anche più idonee per stimolare lo sviluppo delle facoltà cognitive ed espressive. Il mondo dell’infanzia viene spesso considerato come privo di tensioni e difficoltà, ma in realtà la fragilità è tipica della crescita di bambini e ragazzi.

La dirigente scolastica Paola Fabbri sottolinea: "Spesso il disagio infantile è mascherato e nascosto, perché le tensioni e le difficoltà sono espresse non attraverso parole, bensì tramite sintomi e comportamenti. Occorre stare in ascolto per riconoscere e non trascurare i segnali che i bambini inviano. ’Myosotis’ è dedicato a tutti i bambini ed in particolare a coloro che presentano un disagio invisibile, che mostrano difficoltà di apprendimento, di relazione e problematiche emozionali. Questi bambini vanno aiutati a tirar fuori il meglio di loro stessi. Il progetto intende essere uno strumento utile e superare gli ostacoli che si possono incontrare durante il lungo percorso di crescita".

L’insegnante referente di Myosotis, Elena Fabbri, sottolinea l’importanza dell’impegno del personale scolastico e di Romagna Banca, per un progetto che arricchisce il percorso dei bambini e delle loro famiglie. Quest’anno sono coinvolti gli allievi delle classi terze, quarte e quinte delle scuole elementari ’Ada Negri’ nel quartiere Madonnina e ’Leonardo Da Vinci’ a Ponente, ed il progetto è affidato all’attore Giuseppe Viroli, fondatore del Teatro Distracci di Cesena. I laboratori si terranno in uno spazio attrezzato e si articoleranno in otto incontri della durata di un’ora ciascuno per tutte le classi. L’obiettivo è portare i bambini alla scoperta e alla sperimentazione delle proprie emozioni attraverso il corpo, la voce e la narrazione. Approcciandosi al teatro, i bambini avranno una maggiore consapevolezza di sé, degli altri e delle loro relazioni con gli altri. I piccoli durante i laboratori potranno dare un nome alle proprie emozioni, favorendo la socializzazione. Inoltre gli alunni acquisiranno gli strumenti per raccontare storie con un linguaggio teatrale ed al termine, saranno protagonisti di una dimostrazione del lavoro svolto.