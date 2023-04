Lezioni di tip tap alla Dance Dream

Alla scuola Dance Dream di Cesenatico tornano i ’Weekend dell’Arte’, gli stage con i grandi protagonisti della danza contemporanea. Silvia Ferraris per il tip tap sarà nel centro oggi e domani, a disposizione delle allieve e degli allievi che desiderano migliorarsi e perfezionare lo stile di questa espressione artistica, considerata una disciplina molto importante ed utile, in quanto permette di apprendere nozioni di ritmo attraverso l’esperienza fisica. Gli interessati possono avere informazioni telefonando al 347 9182244, oppure recandosi nella sede della Dance Dream in piazza Ugo Bassi, nell’area della stazione ferroviaria di Cesenatico.