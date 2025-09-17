Lezioni sul ‘Viaggio’ nelle storia dell’arte

L’Associazione Amici dell’Arte Aps, è pronta a riprendere le attività con il nuovo presidente del direttivo Eros Corolli. La presentazione è prevista oggi alle 17 nell’Aula magna della Malatestiana, mentre le lezioni inizieranno il prossimo primo ottobre alle 16,45 alla sala attigua al cinema Eliseo.

L’associazione, presente da 11 anni, conta oltre 240 soci e organizza corsi di storia dell’arte: da quella rinascimentale alla contemporanea, corsi di storia dell’architettura e, da quest’anno, un breve corso di arte e cinema e anche di arte e fotografia. Le lezioni si svolgono di mercoledì: l’argomento verterà sul tema del "Viaggio" inteso come metafora del cammino dell’uomo, come esperienza di cambiamento e di trasformazione.

Avrà il suo incipit in Ulisse dell’Odissea: Alessandra Righini, storica dell’arte, architetto sarà colei che guiderà i presenti. A dare uno sguardo filmico sarà Pietro Caruso, giornalista e critico cinematografico che attraverso l’analisi e la visione di alcuni spezzoni di film continuerà il viaggio intorno al Mediterraneo.

Elisa Venturi, storica dell’arte continuerà la metafora del viaggio con l’arte contemporanea attraverso la street art. La fotografa forlivese Silvia Camporesi parlerà della fotografia e Sabrina Marin storica dell’arte racconterà la bellezza di Raffaello, mentre Alessandro Marchi, docente universitario approfondirà la città di Ferrara in campo storico ed architettonico.

L’architetto Giancarlo Gatta, terrà tre lezioni su architettura espressionista, architettura e urbanista e sul mito della città ideale. Il prof. Alessandro Giovanardi, esporrà il viaggio dell’arte da Costantinopoli all’Adriatico.