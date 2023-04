L’Hammond Trio dà ritmo al Jazz Club

Il Gianni Cazzola Hammond Trio si esibisce sul lungomare di Cesenatico, per un grande evento dedicato agli appassionati di musica jazz e swing L’appuntamento è domani alle 21.30, al "Jazz Club" del Jam Session di Cesenatico, dove sul palco suonerà dal vivo una formazione composta dal batterista Gianni Cazzola, Andrea Candeloro all’organo Hammond e Attilio Costantino alla chitarra. Il concerto sarà l’occasione di apprezzare tre artisti che assieme riescono ad esprimersi ad alti livelli, con Cazzola, considerato uno dei veterani della batteria, affiancato da due giovani di talento. Il leader è un batterista la cui lunga carriera è costellata da innumerevoli collaborazioni con grandi artisti, tra i quali Billie Holiday, Chet Baker, Gerry Mulligan, Johnny Griffin, Joe Venuti, Tommy Flanagan, Jerry Bergonzi, Phil Woods, Tony Scott, Giorgio Gaslini, Massimo Faraò e Paolo Fresu. Ha all’attivo molti album di successo e persino un libro "Una vita in swing". Andrea Candeloro è un pianista di notevole estro che assieme a Cazzola e Carlo Bavetta ha pubblicato l’album "Tales" nel 2021, caratterizzato da uno swing importante. Attilio Costantino è invece un chitarrista che viene da una formazione blues, su cui fonda il suo lessico jazzistico e l’improvvisazione.

I successivi appuntamenti al Jam Session sono in calendario mercoledì 19 aprile, quando si esibirà il Mauro Mussoni Quintet in "Follow the flow", composto Da Mauro Mussoni al contrabbasso, Simone La Maida al sax e al flauto, Massimo Morganti al trombone, Massimiliano Rocchetta al piano e Andrea Grillini alla batteria. Mercoledì 26 aprile si esibirà invece il Flavio Boltro & Back to the future, con Flavio Boltro alla tromba, Stefano Bedetti al sax, Daniele Santimone alla chitarra, Alfonso Santimone al piano, Stefano Senni al contrabbasso e Chicco Capiozzo alla batteria.

g.m.