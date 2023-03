L’horror comincia a casa venerdì 17 ottobre

Ansia, terrore, paura; tutto cominciò con un semplice aeroplanino di carta che sorvolava i tetti delle case, provocando a Luke un trauma che si portò con sé per tutta la vita. Venerdì 17 ottobre: giorno in cui tutto cominciò. Luke era appena uscito da scuola; durante la lezione di italiano, per passare il tempo, si mise a costruire un aeroplanino di carta. Si incamminò ciondolando verso casa, lo tirò fuori dallo zaino e lo lanciò in aria. Lo rincorse finché non arrivò di fronte alla casa della signora Durand: la casa era pericolante, le finestre erano rotte, il giardino deserto e in giro si diceva che chi ci sarebbe entrato poi non ne sarebbe più uscito. L’aeroplanino entrò all’interno della casa da uno spiraglio della finestra. Luke, esasperato, si diresse verso l’ingresso pensando: "Che sarà mai, tanto quella è solo una stupida leggenda!". Quatto quatto arrivò davanti alla porta; suonò il campanello ma non si sentì alcun rumore così dedusse che fosse rotto. Aprì la porta ed entrò cauto. Chiese se all’interno della casa ci fosse qualcuno. Silenzio tombale. Pensò che la signora Durand fosse andata a fare una passeggiata assieme alla badante, quindi si mise alla ricerca dell’aeroplanino. Ad un...