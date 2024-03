L’hotel Roma cambia look. Ieri la riapertura ufficiale

Festoso taglio del nastro ieri mattina a Bagno di Romagna per la riapertura ufficiale dell’Albergo Roma e dell’annesso ristorante, dopo la riqualificazione di quella storica struttura, che si affaccia su Via Manin e su Piazza Ricasoli. La struttura era rimasta chiusa per qualche anno, poi acquistata nel 2023 dagli imprenditori locali Moreno Para e il figlio Federico, titolari della Para.Mount Immobiliare srl. L’anno scorso la Para.Mount ha acquistato, tra varie strutture immobiliari, anche il famoso Grand Hotel Terme Ròseo, il quattro stelle di Piazza Ricasoli, chiuso da qualche anno, per il quale è prevista la ristrutturazione e riqualificazione nel periodo di 2/3 anni.

Oltre a numerosi cittadini, turisti ed escursionisti, saliti a Bagno anche grazie alla gradevole giornata, presenti alla cerimonia di inaugurazione l’onorevole Alice Buonguerrieri, originaria di Bagno di Romagna, il sindaco del Comune termale, Marco Baccini, il vicesindaco Enrico Spighi e gli altri membri della Giunta comunale, Corrado Rossi in rappresentanza della società che gestisce il ristorante. Dopo l’inaugurazione i partecipanti hanno potuto visitare la struttura e godere dell’atmosfera rinnovata dell’Hotel Roma, accompagnati altresì dalle note musicali del duo Electrotruffa. In concomitanza con la riapertura dell’attività dell’Albergo, anche l’annesso Ristorante Roma, situato al piano terra del palazzo e gestito dalla società di imprenditori locali Five snc, ha svelato il suo nuovo look. E così i presenti hanno potuto usufruire di un’opportunità a porte aperte per scoprire la cucina di questo nuovo ristorante, che proporrà piatti della tradizione con un tocco di innovazione e di raffinatezza.

Gilberto Mosconi