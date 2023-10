Lia Montalti confermata in Europa

La consigliera regionale Lia Montalti è stata rieletta vicepresidente della Camera delle Regioni europee durante la quarantacinquesima sessione plenaria del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa. "Questa rielezione è un risultato importante, frutto del lavoro fatto negli ultimi due anni all’interno della Camera delle Regioni europee – dice Montalti - È anche un segno di fiducia e di responsabilità perché rappresenterò l’Italia nel Bureau, l’organo direttivo del Congresso".

Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, con i suoi 648 delegati, rappresenta le 130 mila regioni e comuni dei 46 stati membri del Consiglio d’Europa. "Durante questa sessione plenaria abbiamo avuto modo di affrontare temi cruciali per le nostre comunità – prosegue Montalti - Cambiamento climatico, transizione energetica, diritti e politiche sociali sono al centro dell’impegno delle regioni e dei comuni, che rappresentano le istituzioni più prossime per i cittadini".

La seduta è stata anche l’occasione per ribadire impegni e priorità romagnole. "Ho avuto l’occasione di presentare alcune delle politiche sulle quali, come Regione Emilia-Romagna, stiamo lavorando – conclude – a partire dal Patto per il lavoro e per il clima, le comunità energetiche, che hanno visto recentemente un bando regionale molto partecipato, e il progetto di distretto del solare e dell’eolico in mare che sorgerà in Romagna. Continuerò a portare la voce dei cittadini emiliano-romagnoli in Europa,".