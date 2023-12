Lia Montalti (Pd) presenta il libro

Giovedì alle 20.30, la consigliera regionale Lia Montalti sarà al circolo Arci di Sala di Cesenatico in via Campone Sala 405) per presentare il suo libro "Una transizione giusta: Ambiente, Diritti e Partecipazione dalla Romagna Alluvionata all’Europa. Con Lia Montalti dialogherà il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli. Partendo dall’esperienza drammatica dell’alluvione, fra le sue pagine si parla, tra l’altro, di cambiamento climatico, di giustizia sociale, di lavoro e disuguaglianza di genere".