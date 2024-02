Liberate 400 anguille sequestrate. Operazione della Guardia Costiera

Sono state liberate le 400 anguille che erano state poste sotto sequestro dalla Guardia Costiera lo scorso mese di dicembre, durante un’operazione di controllo sulla filiera ittica, in quanto risultavano prive dei documenti di provenienza utili a consentirne il commercio. Lo stesso personale della Guardia Costiera di Cesenatico assieme ai tecnici del corso di laurea in Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche dell’Università di Bologna, hanno provveduto alla liberazione in mare.

L’operazione è stata eseguita con la motovedetta CP 612 ed il battello pneumatico GC B 142. Si tratta di esemplari di Anguilla Europea, una specie a rischio di estinzione che è soggetta alla tutela prevista dalla Cites (è la Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione), la quale prevede per la commercializzazione nel territorio europeo la necessaria documentazione attestante la provenienza.

Le anguille sottoposte a sequestro erano state affidate alla custodia giudiziaria del corso di laurea in Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche di Cesenatico dell’Università di Bologna, che le ha mantenute allo stato vitale in delle apposite vasche, fino alla liberazione in mare aperto avvenuta martedì scorso. La Guardia Costiera di Cesenatico coglie l’occasione per invitare tutti i consumatori a verificare e pretendere la presenza di tutte le informazioni del prodotto ittico acquistato, anche al fine di contrastare eventuali condotte in spregio delle tutele previste per le specie a rischio estinzione.

