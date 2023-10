Liberazione di Savignano si celebra il 79° anniversario

Giovedì sera si è tenuto il momento celebrativo del 79° anniversario della Liberazione di Savignano, che ricorre oggi 14 ottobre. Il sindaco Filippo Giovannini ha aperto la serata in un salone comunale gremito ricordando quei momenti drammatici dell’autunno ‘44, e soprattutto l’importanza dell’essere una comunità forte, coesa e operosa, elementi indispensabili per la ricostruzione di allora. Manuela Dallonda ha presentato il suo libro ’La donna nelle due guerre mondiali’ frutto di una dettagliata ricerca sul ruolo delle donne nei conflitti che hanno scosso l’Occidente nel ’900.

Savignano fu liberata a conclusione della famosa Offensiva della Linea Gotica’, a cui presero parte un milione e 200mila soldati e migliaia di aerei, di cannoni, di carri armati. I bombardamenti, cominciati il 21 settembre, terminarono il 14 ottobre. Ovunque distruzione, desolazione, rabbia, morte. Così si presentava Savignano all’alba del 14 ottobre 1944. I terribili bombardamenti avevano messo a durissima prova la città e tutto il territorio comunale. Dal 21 settembre all’11 ottobre, con altri interventi sporadici fino alla mattina del 14, una pioggia incessante di granate, che arrivavano dal cielo, da terra e dal mare, aveva creato morte e distrutto oltre l’80% dei fabbricati pubblici e privati. Una città quasi rasa al suolo. "Un’altra Cassino" dissero le truppe inglesi entrando a Savignano. E infatti il 20 febbraio 1946 il Ministero dei Lavori Pubblici incluse Savignano nell’elenco dei comuni italiani con una percentuale di distruzione superiore al 75%.

Per le incessanti piogge di settembre il Rubicone era in piena e aveva costretto le truppe dell’8ª armata inglese a fermarsi sulla linea di difesa tedesca che era il corso del fiume Rubicone. I ponti furono fatti saltare, compreso quello storico, nella notte fra il 28 e il 29 settembre. Ma in aria finirono anche la palladiana villa dei Marchesi Guidi di Bagno, che fu ospedale e quartiere generale prima tedesco e poi inglese. Distrutti anche il palazzo del Comune e le chiese. Ma quasi tutte le famiglie ebbero le case diroccate, rase al suolo o semidistrutte. Non ce ne fu neppure una risparmiata dalle schegge delle granate. Furono 110 i savignanesi morti.

L’inverno era quasi alle porte e quasi tutte le famiglie senza una casa a posto. Poi piano piano cominciò la ricostruzione. Le immagini di quei giorni, i corpi dei tedeschi morti in piazza, la distruzione sono ancora presenti nella memoria degli anziani, allora bambini. Ogni famiglia di Savignano ha una sua storia da raccontare. L’importante è che resti memoria di tutto questo, che non finisca nel dimentiatoio e che i giovani facciano tesoro della tragicità della guerra.