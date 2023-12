Libri di favole per i piccoli pazienti del Bufalini

Rita Guerrini, in arte Nonna Moderna, autrice di favole per bambini, in occasione del Natale ha donato ai piccoli ricoverati del reparto di Pediatria del Bufalini diverse copie del suo libro ‘La favola di Betta l’apetta’. La cerimonia di consegna è avvenuta alla presenza del direttore della unità operativa, Marcello Stella e della coordinatrice infermieristica Alice Rasi che hanno espresso gratitudine per questo gesto di altruismo.

L’iniziativa è parte del progetto ‘Ti regalo una favola’, avviato lo scorso anno nel reparto pediatrico dell’ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna.