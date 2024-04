Libri e danza oggi al teatro Comandini con Chiara Guidi

Oggi alle 18, al teatro Comandini all’interno di Puerilia, giornate di puericultura teatrale a cura di Chiara Guidi, la stessa artista presenta il libro (edizioni Sete) che raccoglie le lezioni dei suoi primi tre corsi di aggiornamento per insegnanti, tenuti tra il 2012 e il 2014, dal titolo: ’Il potere analogico della bellezza; Il potere analfabetico della fantasia; Il potere anacronistico dell’anima. L’origine di questo volume è la stretta relazione che un’artista di teatro, Chiara Guidi, tiene con il mondo della scuola ponendo l’arte, e in particolare l’arte scenica, come fonte di una conoscenza altra.