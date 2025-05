Libri e spettacoli per ragazzi

Ultimo fine settimana di ‘Dentro il libro’, 17ª edizione della mostra del libro per ragazzi al Teatro Dolcini di Mercato Saraceno. Oggi alle 18 c’è un incontro per ricordare il dottor Gilberto Tonti, figura storica e amatissima dalla comunità, con testimonianze, letture e contributi a cura del Rotary Club. Domani alle 17 spazio alla narrazione con la presentazione-spettacolo del libro di Efrem Satanassi, dal titolo ‘L’occhio della luna’ con la regia del figlio Giuseppe Satanassi. Un’occasione per lasciarsi trasportare dai racconti di scuola, di vita, di guerra e di amore di un bambino romagnolo.

Infine, domenica 11 maggio alle 16 la rassegna si chiuderà con ‘Shh… ine!’, uno spettacolo adatto a tutte le età a cura della compagnia ‘I due senza’ che unisce acrobatica, giocoleria, azione fisica e poesia.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è libero a tutti.