"Libri gratis per tutti, nel mio frigorifero"

di Annamaria Senni

Un’idea nata dal desiderio di riciclo e dalla generosità di un negoziante. Un vecchio frigorifero, non funzionante, utilizzato per lo scambio di libri per i cittadini di Cesenatico e per i turisti. Damiano Saulig, 51enne, proprietario assieme al padre di una stamperia e di un negozio di elettrodomestici in viale Carducci a Cesenatico, ha pensato un paio di anni fa di attrezzare il vecchio frigorifero per lo scambio di libri usati.

Così ha attaccato una stampa sul vecchio elettrodomestico con sopra scritto ‘libro gratuito all’interno’ e lo ha posizionato davanti al suo negozio in viale Carducci, dove, chi è in cerca di una buon libro o vuole lasciare un vecchio testo perché possa essere utilizzato da qualcun altro, può recarsi in qualsiasi ora del giorno o della notte, aprire il frigorifero e invece di una bibita fresca o qualcosa da mangiare, può trovare, o donare, una buona lettura a costo zero.

"Per lavoro ci ritroviamo spesso a recuperare dai clienti i vecchi frigoriferi e ho pensato che ne potevamo usare uno per lo scambio di libri, dato che non assorbe umidità e i testi non si rovinano anche stando all’aperto. Ho pensato ai libri perché c’è un continuo riciclo e anziché buttarli è bello che possano passare in altri mani – dice Damiano – la cosa è molto apprezzata, anche dai turisti. Non è un impegno per nessuno, chi vuole è libero di portare libri e prenderne in prestito. Quando i testi vengono meno lo segnalo sulla pagina Facebook e vedo che qualche persona generosa viene subito a riempire il mio ’distributore gratuito’ di libri. È apprezzato il fatto che il frigorifero sia all’esterno e che il servizio di prestito sia fruibile senza bisogno di entrare nel negozio, tante volte arrivo alla mattina e trovo scatoloni di libri, lasciati durante la notte. Forse qualcuno preferisce lasciarli senza farsi vedere".

"A fine anno conto di inserire nel mio frigorifero il mio primo libro che andrà in stampa per Natale – aggiunge Damiano Saulig – il libro sul ciclismo ‘Tracce’ che raccoglie le biografie dei più famosi ciclisti. Un’altra cosa di cui vado fiero è la collezione di autografi di persone famose, tra cui tanti ciclisti, che conservo con cura".