Libri in dono ai bimbi durante le visite e le sedute vaccinali

Adac Federalberghi e la Cooperativa stabilimenti balneari, con la collaborazione della libreria Cartamarea hanno donato una serie di libri per l’infanzia alla Pediatria di Comunità di Cesenatico. I volumi saranno consegnati dalle infermiere ai bambini durante le sedute vaccinali e le visite domiciliari. La dottoressa Teresa Ghini, referente del progetto crede nell’iniziativa: "Promuovere la lettura precoce in famiglia con il dono di un libro è uno dei cardini del progetto ’Nati per leggere’, leggere fin da piccoli aiuta a crescere meglio".