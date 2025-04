Libri in simboli Caa alla biblioteca

Anche la biblioteca comunale di Cesenatico sta facendo molto per essere accessibile a tutti. Tutte le aree, tranne il soppalco archivio, sono accessibili grazie a un ascensore interno e alla rampa all’ingresso.

Ci sono due bagni accessibili, uno nella sezione bambini e uno al terzo piano. La biblioteca offre anche tanti libri speciali, come audiolibri, libri ad alta leggibilità, silent book e libri in simboli Caa, oltre a saggi sull’inclusione e la disabilità. Dalla nostra ricerca, abbiamo capito che Cesenatico è una città che si impegna molto per essere accessibile, ma ci sono ancora delle sfide da affrontare. Come classe, continueremo a sensibilizzare i nostri compagni e le famiglie su questo tema e a proporre idee concrete per eliminare le barriere architettoniche. È una questione di giustizia: tutti dovrebbero avere le stesse possibilità di muoversi e di vivere la città senza barriere.