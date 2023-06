Libri in ’viaggio’ con il prestito interbibliotecario

Sono i libri che viaggiano, non i lettori. Domani prenderà avvio a Cesena l’esperienza del Prestito Interbibliotecario cittadino, che consentirà agli utenti dei servizi bibliotecari comunali di richiedere gratuitamente da una qualsiasi biblioteca della Rete Con.Te.Sto il prestito dei volumi conservati dalle altre. Pertanto, qualora il libro ricercato non dovesse essere disponibile nella biblioteca di riferimento, quella più vicina a casa, il cittadinoutente potrà richiederlo alla Biblioteca Malatestiana, oppure alle biblioteche dei quartieri Al Mare, Borello, Cervese Nord, Cesuola, Dismano, Oltresavio e Rubicone. Una volta consultato il catalogo del Polo Bibliotecario di Romagna e individuata la pubblicazione oggetto della ricerca, l’utente potrà recarsi nella biblioteca più vicina a casa richiedendo quel libro ad un’altra biblioteca, oppure telefonando o inviando una mail. Lo staff della biblioteca si occuperà di tutti gli aspetti tecnici, anche in riferimento ai tempi di consegna del libro. Gli utenti potranno richiedere tutti i libri, i dvd e gli audiolibri che nel catalogo sono contrassegnati dalla scritta documento disponibile oppure potranno prenotare i materiali al momento in prestito ad altri. Il servizio resterà sospeso nel mese di agosto. Per tutte le altre informazioni contattare la Biblioteca Malatestiana allo 0547 610892 oppure inviare una mail a [email protected]