Libri in viaggio nelle frazioni su tre ruote

Apecar, che sgassata. Il traguardo prefissato è stato raggiunto e con notevole abbuono. La campagna di raccolta fondi per finanziare il progetto "I libri su 3 ruote": una biblioteca diffusa per te" si è infatti conclusa con un successo economico, e di partecipazione da parte dei cittadini, al di là delle aspettative, con quasi 10.000 euro raccolti da oltre 100 donatori. L’idea di una biblioteca mobile, capace di raggiungere le frazioni del territorio facilitando il prestito dei libri e promuovendo la lettura, era stata proposta dagli studenti e studentesse del Liceo scientifico "Righi" di Bagno all’interno del percorso partecipativo "Biblioteca Diffusa", promosso dal Comune di Bagno, finanziato dalla regione Emilia-Romagna e gestito dalla cooperativa sociale LibrAzione. In particolare, in questi mesi, il progetto ha preso forma, grazie all’impegno della classe 2°AB del Liceo "Righi" di Bagno, che, insieme alle formatrici di LibrAzione, ha progettato e realizzato il video e la comunicazione sulla piattaforma online "idea Ginger". E anche grazie alle volontarie della Biblioteca, che con numerosi banchetti in piazza hanno collaborato alla diffusione del progetto e grazie ad oltre 100 singoli donatori che, con il loro piccolo o grande contributo, hanno permesso non solo di raggiungere l’obiettivo prefissato di 5.500 euro, ma di andare ben oltre, fino a sfiorare la cifra complessiva di 10.000 euro.

"Il successo della raccolta fondi è andato ben oltre le aspettative, con un coinvolgimento dell’intera comunità davvero notevole - commenta Enrica Lazzari, assessora alla Cultura del Comune di Bagno – Grazie all’Apecar la biblioteca potrà uscire dai suoi spazi canonici per arrivare nelle frazioni, promuovere la lettura all’aria aperta, nei luoghi turistici e a casa delle persone, in punti di consegna strategici come a San Piero, che non dispone di un punto di prestito bibliotecario per andare incontro alle esigenze di chi non può spostarsi per motivi di salute, anzianità, di conciliazione vitalavoro". Commentano Giovanna Brodino, responsabile del progetto per LibrAzione, e Chiara Tosi, bibliotecaria: "Il progetto ci ha permesso di coltivare il rapporto con scuole, associazioni, cittadini, imprese. E’ stata anche una occasione per far conoscere sempre di più i servizi offerti dalla Biblioteca comunale". Ora gli organizzatori sono alla ricerca di una Apecar furgonata, che sarà decorata col logo di Biblioteca Diffusa e dei principali sponsor. "Un ringraziamento per la grande generosità va al dottor Giovanni Valgiusti, che ha voluto onorare la memoria della mamma Argentina, maestra e appassionata lettrice, con una donazione di 5.500 euro".

Gilberto Mosconi