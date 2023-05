Libri su 3 ruote, nuovo progetto per la Biblioteca

di Gilberto Mosconi

Ha preso il via la campagna per finanziare una ’Biblioteca Diffusa’ per la comunità di Bagno di Romagna. Si tratta del nuovo progetto ’I libri su 3 ruote: una biblioteca diffusa per te’, di cui si è parlato in una apposita conferenza ieri mattina a Palazzo del Capitano.

Un coinvolgente progetto che prevede l’acquisto di una Apecar adibita a biblioteca mobile, capace di raggiungere le frazioni del territorio, facilitando così il prestito dei libri e promuovendo la lettura in tutte le zone del territorio d’Alto Savio.

L’idea ha preso forma dalle tante proposte raccolte durante un percorso partecipativo del Comune di Bagno e gestito lo scorso anno dalla cooperativa sociale LibrAzione, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Dicono gli organizzatori: "Con l’Amministrazione comunale, le scuole, le associazioni e le imprese, abbiamo pensato a una biblioteca che esce dai suoi spazi canonici e tradizionali, per essere dove non te l’aspetti e soprattutto che possa essere accessibile a tutti. Con l’Apecar, i libri arriveranno a casa delle persone e in punti di consegna strategici sul territorio. Come nel progetto precedente, è stato coinvolto il Liceo scientifico ’Righi’, con sede di Bagno, con un progetto Pcto, in cui studenti e studentesse della classe 2ª AB, insieme alle formatrici di LibrAzione, hanno progettato e realizzato il video del progetto e la comunicazione sui social a suo sostegno".

Per trasformare questo progetto è stata lanciata una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma online Idea Ginger. Il primo obiettivo è di raggiungere la cifra di 5.500 euro, necessaria per acquistare l’Apecar. Eventuali ulteriori traguardi serviranno a coprire le spese di assicurazione e rifornimento (6.000 euro), a decorare il veicolo (7.500) e a renderlo elettrico e più sostenibile per l’ambiente (9.000 euro).

Promotrici del progetto sono la cooperativa LibrAzione, con la formatrice Giovanna Brondino, insieme alla Biblioteca del Comune di Bagno gestita dalla bibliotecaria Chiara Tosi. Intervistata, per la realizzazione del video, dai liceali della 2ª AB, Enrica Lazzari, assessora alla Cultura del Comune, ha sottolineato: "Una Biblioteca diffusa è un servizio inclusivo, che va incontro alle esigenze di chi non può spostarsi per motivi di salute, anzianità, di conciliazione di vita e lavoro. Inoltre promuove la lettura all’aria aperta, può inserirsi nei luoghi della ricezione turistica e della ristorazione, risponde a un desiderio di socialità ritrovata dopo il lungo periodo di distanziamento. Ora però occorre l’aiuto di tutti".