Libro sulla Nove Colli in dono ai cicloturisti

Ad un nutrito gruppo di cicloturisti è stato donato il libro ’Nove passi nella storia – Nel tempio del cicloturismo’, scritto da Giovannino Fattori. L’iniziativa è stata voluta dal noto albergatore Adamo Guidi titolare dell’Hotel Imperiale, che ha ospitato molti turisti appassionati delle due ruote, fra i quali una quarantina provenienti da Lombardia, Veneto, Piemonte, Abruzzo, Bari e Napoli. Il libro ha oltre 300 pagine, con tante illustrazioni e ripercorre la storia della Gran Fondo che ha contribuito a fare conoscere Cesenatico a livello internazionale.

La prima edizione della Nove Colli si tenne nel 1971, quando il glorioso gruppo ciclistico Fausto Coppi di Cesenatico, fondato nel 1965, aveva la sede al Bar del Corso, sull’asta di Levante del porto canale. Partirono in 17 e buona parte degli amici e soci li presero in giro, dandogli dei matti. Quegli appassionati delle due ruote a pedale erano invece dei precursori e avevano ragione, perchè in breve tempo gli iscritti diventarono centinaia e poi migliaia, sino a raggiungere il record di 12mila con il limite imposto per motivi di organizzazione.

Questo mezzo secolo di ciclismo è raccontato da Fattori, attraverso un testo che sa regalare e mozioni, riportando indietro il calendario sino all’inizio degli anni ’70, per poi far vivere una storia che è una favola bellissima, quella che con orgoglio oggi possono raccontare i circa 600 soci della Fausto Coppi, anche attraverso immagini originali e alcune mai pubblicate prima. Giovannino Fattori è noto a Cesenatico, dove è stato comandante della Polizia municipale, è stato assessore con la giunta-Buda dal 2011 al 2016 e nel tempo libero ha sempre coltivato la sua grande passione per il ciclismo, partecipando anche a molte gran fondo e successivamente svolgendo un importante ruolo anche nella organizzazione della Nove Colli, mettendo a disposizione la sua grande esperienza.

Giacomo Mascellani