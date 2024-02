Licei al freddo da tre giorni. Sciarpe e cappotti in classe

Per tre giorni è calato il gelo tra i banchi. Non per via di un’incombente verifica di matematica, ma per ragioni molto più pragmatiche, legate al malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. Da lunedì mattina studenti, insegnanti e personale scolastico che frequentano l’edificio in zona stazione ferroviaria che ospita il liceo scientifico ‘Augusto Righi’ e il linguistico ‘Ilaria Alpi’, stanno infatti facendo i conti con temperature particolarmente rigide all’interno delle aule e degli spazi comuni, imputabili al fatto che i termosifoni non sono stati in grado di garantire il calore necessario in queste fredde giornate invernali. La situazione ha evidentemente causato disagi ai frequentatori: c’è chi ha partecipato alle lezioni imbacuccato con sciarpa e cappotto e c’è pure stato chi ha pensato di restare ‘prudenzialmente’ a casa in attesa della risoluzione della criticità, che peraltro pare imminente. I tecnici della Provincia di Forlì-Cesena, alla quale fa capo la gestione delle scuole superiori, sono stati tempestivamente avvisati del problema riscontrato a partire dal ritorno in aula dopo il fine settimana e in effetti hanno rilevato un funzionamento anomalo del riscaldamento in tutto l’edificio. In base ai riscontri effettuati, nei primi tre giorni della settimana le temperature non sarebbero mai arrivate ai 20 gradi e la ragione pare essere imputata alla rottura di una pompa di trasmissione alla caldaia. L’impianto in ogni caso non sarebbe mai rimasto completamente spento. La sostituzione del componente danneggiato è avvenuta nel pomeriggio di martedì e ieri è stato fatto ripartire l’intero sistema che però, viste le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio tipiche di una struttura con una lunga storia di ‘vita’ alle spalle, necessita di ore prima di tornare a performare come di consueto. Nelle aspettative dei tecnici, la situazione dovrebbe tornare a normalizzarsi nella mattinata di oggi.

Luca Ravaglia