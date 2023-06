Licenziamento illegittimo: reintegrato

Con sentenza del 20 giugno, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Forlì ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare di un operatore in appalto nel magazzino Coop Alleanza 3.0 a Cesena. Alla decisione è quindi seguita la condanna della cooperativa appaltatrice Aster Coop che ora dovrà riammettere in servizio il lavoratore e risarcirlo del danno, con il pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento. Il Giudice ha dichiarato illegittimo il licenziamento per l’evidente "sproporzione tra la sanzione inflitta e i fatti addebitati". "La sentenza del Tribunale di Forlì è una vittoria non solo di Stephen, ma di tutti i lavoratori di Aster Coop. Ha vinto il diritto di sciopero" esultano i sindacati Ads Cobas e Sgb.