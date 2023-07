Liceo scientifico Righi di Bagno Una classe di bravissime Sei studentesse hanno fatto 100

Tutti maturi i 19 studenti della 5° classe della sede staccata del Liceo scientifico "Augusto Righi" di Bagno di Romagna. Una classe proprio di gran classe, visto che tra di loro ve ne sono ben 6 col massimo dei voti, di cui quattro 100100esimi (Ester Bravaccini, Francesca Canestrini, Matilde Rossi Vannini, Veronica Spignoli) e due anche con lode (Martina Facciani, Simran Singh). Una classe veramente brillante, con ottimi voti conseguiti anche da parte di altri liceali, tra i quali alcuni hanno ottenuto un voto finale superiore anche a 90100esimi. Nei suoi 30 anni di vita, il Liceo di Bagno (frequentato da circa 120 studenti, provenienti d’Alto Savio e anche da Comuni limitrofi) non aveva mai avuto 6 centisti, al massimo 5.

Ecco l’elenco completo della classe 5AB del Liceo di Bagno: Roberto Baccanelli 98100esimi; Mattia Bergamaschi 90, Ester Bravaccini 100, Filippo Campitelli 76, Francesca Canestrini 100, Mirea Castellucci 88, Camilla Fabbri 78, Martina Facciani 100 e lode, Gualtiero Guccini 74, Elisa Martinetti 72, Alessandro Naso 68, Elena Palmieri 87, Matilde Rossi Vannini 100, Elisa Sampaoli 78, Giulia Satanassi 90, Simran Singh 100 e lode, Veronica Spignoli 100, Riccardo Travaglini 71, Angelo Zangla 94. Se c’è soddisfazione fra tutti e 19 gli studenti, che ora potranno bellamente pensare al proseguimento dei loro studi o eventualmente al loro inserimento nel mondo del lavoro, c’è altrettanta soddisfazione anche nella dirigenza scolastica e tra i docenti del Liceo di Bagno. Docenti per i quali tutti i centisti hanno espresso la loro riconoscenza e il loro grazie di cuore per il paziente e professionale insegnamento didattico e formativo intensamente profuso nei 5 anni.

Preside del Liceo di Bagno è Lorenza Prati dirigente scolastico del "Righi" di Cesena, direttrice della sede bagnese Maria Grazia Corzani, referente per l’orientamento scolastico Carla Para. Dunque, anche con l’anno scolastico appena andato in archivio, il Liceo di Bagno ha dimostrato nell’anniversario del suo primo trentennale di attività (1993-2023) di essere, ancor più, un Istituto di scuola superiore che sforna studenti d’eccezione.

Dunque, al Liceo di Bagno, le "quote rosa", per così dire, non lasciano nemmeno un millesimo di millimetro alle quote azzurre, essendo, come visto, le 6 centiste tutte donne. Le incontriamo nel loro bel palazzo scolastico a Bagno, e dimostrano tutte prontezza, concretezza, spigliatezza, proprietà di linguaggio, corredate altresì da idee già chiare per la loro scelta universitaria e per le prospettive sul loro futuro professionale. L’ordine alfabetico, reclama in primis le risposte di Ester Bravaccini (100) di San Piero, la più giovane d’età (classe 2005) fra i centisti. "Ho scelto il Liceo perché da sempre sono stata appassionata alla matematica e perché convinta e avvinta dal Piano dell’Offerta Formativa del Liceo di Bagno. Durante i 5 anni, ho maturato anche l’interesse per la letteratura. Però la prima passione, quella per le materie scientifiche, non si scorda mai, per cui ho già scelto di frequentare Ingegneria Informatica, a Bologna, al momento col sogno nel cassetto di poter lavorare all’estero. Sono già stata in vacanza in Grecia. Durante agosto sarò impegnata a lavorare in un ristorante. Come valvola di sfogo pratico molto lo sport. Il mio cento è anche il bellissimo risultato finale di almeno 6 ore di studio il giorno".

Francesca Canestrini (100) di Bagno: "Ho scelto la scuola di Bagno per la comodità che mi offriva, abitando in quel paese. Inoltre non potevo non scegliere il Liceo scientifico in quanto apre alle facoltà universitarie a 360° gradi. Proseguirò gli studi all’Università di Forlì, per conseguire la laurea in Economia e Management. Ho già fatto le vacanze a Corfù, assieme ad alcune mie compagne di scuola. Avrei preferito all’esame per la maturità anche lo scritto, in quanto mi avrebbe fatto piacere impegnarmi, e dimostrare la mia preparazione, anche nell’elaborato di italiano e di matematica. Ho alcuni hobby, tra cui quello per l’attività fisica e per la musica. Ho suonato il pianoforte per 4 anni".

Martina Facciani (100 e Lode) di San Piero: "Ho sempre avuto le idee chiare fin dai primi anni di scuola sulla scelta di frequentare per le superiori lo Scientifico, che oltretutto da qualche decennio è a Bagno, quindi vicinissimo al mio paese di residenza. Una scelta dettata dalla mia passione per la matematica, ma poi durante il Liceo i miei insegnanti mi hanno fatto appassionare anche ad altre materie. Ho già scelto di frequentare Ingegneria Informatica, a Bologna. Non ho ancora un’idea precisa per la mia professione. Nella vita, mi piace lasciarmi la scelta per varie possibilità, ma penso che sceglierò un lavoro riguardante la mia facoltà universitaria. Non farò vacanze, me ne starò volentieri nel mio bel paese di San Piero, qui in Alto Savio".

Matilde Rossi Vannini (100) di Bagno: "Sono andata sui banchi del Liceo perché fin dalle medie mi sono sentita portata per le materie scientifiche. Ho scelto lo Scientifico di Bagno perché mi era più comodo di quello di Cesena, abitando proprio a Bagno. In questo ultimo anno ho studiato sempre tutto il pomeriggio, non meno di 5 ore il giorno. Per l’Università andrò a fare Ingegneria Civile a Bologna. Ora il mio sogno è quello di laurearmi e poi realizzarmi nel lavoro che andrò a fare. Questa estate prima di riprendere a studiare per l’Università farò vacanza piena. Poi, quando mi sarò organizzata per l’Università, vorrei impegnarmi anche nel volontariato. Posso dire che ho sempre studiato tanto, nel corso degli anni ho avuto una media alta, per cui mi aspettavo di avere 100 all’esame finale".

Simran Singh (100 e Lode) di Santa Sofia: "Ho scelto lo Scientifico per la mia grande innata passione per la matematica, ma anche per la letteratura. Da Santa Sofia sono venuta a Bagno per le cose positive offerte da un ambiente piccolo, che, oltre al rigore nello studio, offre anche molta attenzione personalizzata. Ho già scelto di frequentare Ingegneria Informatica, a Bologna. Poi nella professione vorrei scegliere un lavoro legato non solo ad Informatica, ma anche ad altre mie passioni. In questi 5 anni di Liceo sono molto maturata come persona e anche come autonomia. Questa estate penso di stare in rilassamento quasi totale, impegnandomi periodicamente con un po’ di lavoro nelle ripetizioni di matematica e di letteratura".

Veronica Spignoli (100) di San Piero: Ha frequentato i 5 anni di Liceo, dove si è sempre intensamente e costantemente impegnata, instaurando subito un bellissimo rapporto coi professori e con gli insegnanti di sostegno, con i collaboratori scolastici, coi suoi compagni di classe e con gli altri ragazzi del plesso scolastico, donando con la sua allegria tanta gioia a tutti, oltre che tanta amicizia e affetto che rimarranno reciprocamente per sempre. Ha partecipato, fin dal primo anno, alle attività e agli spettacoli del Laboratorio Teatrale del Liceo, la sua grandissima innata passione. Ora, dopo un po’ di giorni di vacanza, frequenta la Biblioteca comunale di palazzo del Capitano a Bagno, aiutando nel lavoro quotidiano la responsabile della Biblioteca stessa.

Gilberto Mosconi