L’icona giubilare delle Misericordie è arrivata anche a Sarsina

E’ giunta anche a Sarsina l’icona giubilare delle Misericordie. Il suo pellegrinaggio è partito a Roma il 15 gennaio scorso con la benedizione del Pontefice Francesco e da allora sta attraversando tutta Italia, ospite delle confraternite come segno di riflessione sul Giubileo e per una maggior consapevolezza dell’importanza e dell’identità dell’associazione. Nella Basilica di Sarsina si è celebrata la messa, presieduta dal vescovo Douglas Regattieri, a cui hanno partecipato le Misericordie di Alfero, Balze, Valle del Savio, Sarsina e Castel Bolognese. Erano presenti altresì rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri di Sarsina ed i primi cittadini di Sarsina, Mercato Saraceno e Verghereto dove la Confraternita opera con grande beneficio per la cittadinanza. "La Misericordia è il volto della speranza – commenta Enrico Cangini, sindaco di Sarsina – lo è stata per noi nel 2023, tra le frane e le esondazioni che hanno colpito la nostra Romagna, e dove migliaia di giovani volontari di Misericordia si sono adoperati con abnegazione, impegno e sensibilità per risollevare la nostra terra. Un impegno che si rinnova ogni volta che vi è una difficoltà". "La presenza a Sarsina della Confraternita – conclude Cangini – infonde a tutti i cittadini la consapevolezza di non essere soli ad affrontare le sfide sociali ed umane del nostro tempo". Edoardo Turci