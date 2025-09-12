Liguri ancora al palo. E la piazza ribolle

Dopo le due settimane di pausa per le nazionali, il Cesena di Mignani è pronto a ripartire dai 4 punti totalizzati nelle prime due giornate di campionato. Il prossimo avversario è la Sampdoria di Massimo Donati, che al contrario dei bianconeri ha iniziato malissimo la propria Serie B 2025/2026 perdendo sia la gara casalinga contro il Modena della prima giornata, terminata 0-2 per i canarini al Ferraris, sia la seconda partita in trasferta a Bolzano contro il SudTirol, dove la squadra di Bisoli ha battuto i blucerchiati 3-1.

Per la squadra genovese e il suo allenatore il prossimo incontro di Marassi contro i romagnoli consiste già nel primo crocevia importante di quest’annata, iniziata in un clima non semplice dopo la rocambolesca quanto discussa salvezza ottenuta ai playout dello scorso campionato.

Non manca, in ogni caso, l’appoggio di una piazza fedelissima ma comunque scontenta della gestione della proprietà, ritenuta la causa principale delle difficoltà della Sampdoria negli ultimi anni di progressivo calo di risultati: "Uniti nel sostegno alla maglia nonostante un inizio difficile - si legge nel comunicato pubblicato da Federclubs -. Siamo convinti che i sampdoriani meritino di più".

In vista di questa gara molto delicata, stando alle ultime indicazioni dagli allenamenti di questi giorni, Donati sembra intento a lanciare un 4-2-3-1 con il nuovo acquisto Barak, arrivato al fotofinish nel corso dell’ultima sessione di mercato estivo, a ricoprire la posizione centrale tra i trequartisti. In porta c’è Ghidotti, mentre Venuti, Riccio, Ferrari e Ioannou sono pronti a comporre la linea difensiva a 4. In mediana i favoriti sono Abildgaard e Liam Henderson, con Depaoli e Cherubini a completare la batteria di trequartisti. Per il ruolo di centravanti è vivo il ballottaggio tra Coda e Cuni, con il primo favorito.

Giacomo Lippi