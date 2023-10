"L’illuminazione pubblica resta accesa di notte"

Il peggio è passato e quest’anno Verghereto non rinuncerà all’illuminazione notturna. Nell’inverno scorso il comune dell’Alta Valle del Savio balzò agli onori della cronaca per i sei mesi di black-out nel paese.

Il Comune più in quota dell’Alto Savio, con 1800 residenti, 31 frazioni e le case sparse, oscurò i corpi dell’illuminazione pubblica di notte per contrastare il caro bollette. Il sindaco Enrico Salvi e la giunta furono indotti ad agire in quella direzione dalla situazione drammatica delle bollette impennate. Da centomila euro, il costo per l’energia elettrica pubblica, era lievitato al doppio, per il Comune di Verghereto.

Con lo spegnimento da ottobre ad aprile, l’amministrazione si pose l’obiettivo di dimezzare il costo delle bollette, scendendo da duecentomila a centomila euro. Ma quest’anno, ecco la bella notizia, non ci sarà il bis.

"La situazione è cambiata – spiega il sindaco Salvi – il costo delle bollette è diminuito, un terzo dei corpi illuminanti verrà messo a led con un sensibile risparmio quindi non procederemo allo spegnimento dei 1300 corpi illuminanti nel territorio comunale che l’anno scorso di questi tempi fu avviato e proseguì per sei mesi dalle 23.30 alle 5.30 del mattino. I nostri cittadini capirono capendo che la drammaticità dell’emergenza del caro energia riguardava famiglie, imprese ma anche il loro Comune. Quest’anno sono lieto come sindaco che le casse comunali non ci impongano di chiedere un altro sacrificio con un nuovo oscuramento".

Andrea Alessandrini