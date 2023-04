"L’immigrazione è la risposta immediata"

"Tutto serve, ma non basta detassare le famiglie con figli e concedere loro contributi di vario tipo, è necessario creare un contesto di servizi che aiutino la genitorialità. E’ inutile garantire fondi se poi non si trovano asili, baby sitter, e non si prevedono permessi dal lavoro". Lo va dicendo da tempo il sindacato e lo ribadisce Filippo Pieri, cesenate, segretario regionale della Cisl.

Che fare, dunque?

"Le politiche da mettere in campo sono tante e complesse. Assistiamo in questi giorni ad una ridda di cifre, 10 mila, 15 mila euro dallo Stato concessi in varie modalità per ogni figlio. Non basta. Le risorse sono importanti ma non sono determinanti e si rischia di investirle male. Se fosse questa la logica alla base della natalità, le famiglie benestanti, e in Italia ce ne sono, dovrebbero avere tanti figli".

Perché, dunque, nel nostro Paese ci sono così poche nascite?

"E’ una questione culturale ma anche demografica. Ad oggi sono molte di meno le donne in età fertile: è un fenomeno che si accompagna all’invecchiamento della popolazione. Ma, nonostante questo, quella della natalità è una politica a cui mettere mano se vogliamo garantire il nostro futuro. I risultati dello stimolo alla natalità, tuttavia, si vedranno, eventualmente, nel lungo termine".

Che altro si può fare, allora, per evitare che la carenza delle nascite incida sullo sviluppo del Paese?

"Si può attivare un corretto e giusto governo dell’immigrazione. Non quello dei barconi ma programmando gli arrivi attraverso i decreti flussi".

Ma sono sufficienti?

"Sono un disastro. In Emilia-Romagna le quote previste assommano 2 mila lavoratori stagionali a fronte di un’esigenza cinque volte maggiore. Abbiamo inoltrato al Governo una richiesta di triplicare queste quote. Dobbiamo almeno provarci a dare una risposta, soprattutto al settore turistico e agricolo. Peraltro anche l’attuale governo che ha vinto le elezioni sul freno all’immigrazione è costretto a riconoscere che al momento gli immigrati sono necessari per frenare il deficit".

E a proposito della "riserva inutilizzata del lavoro femminile"?

"In Emilia-Romagna c’è un tasso di occupazione femminile tra i più alti d’Italia. C’è qualche margine ma non è qui la soluzione. In più abbiamo un alto potere di attrazione sia da altre regioni che dall’estero, anche per la capacità attrattiva delle facoltà universitarie".

Elide Giordani