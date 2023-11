L’impegno della Fondazione per sostenere gli alluvionati

L’assemblea dei soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena ha espresso parere positivo sul Documento programmatico previsionale 2024, che mette a fuoco le previsioni e le linee di intervento dell’ente sul territorio per i prossimi dodici mesi. Nella stessa seduta sono stati designati come nuovi componenti del Consiglio di indirizzo, in sostituzione dei consiglieri Simonetta Bini e Carlo Comandini, divenuti componenti del Consiglio di Amministrazione, i soci Monica Turroni e Simona Benedetti, la cui nomina sarà portata all’approvazione dell’organo di indirizzo nella prossima seduta. L’assemblea è stata anche l’occasione per tracciare un primo bilancio dell’attività svolta nel 2023, che ha portato a un impegno economico complessivo sul territorio di circa 345mila euro a sostegno di 63 interventi. In questo contesto si aggiungono altri 470mila euro resi disponibili dall’associazione tra fondazioni di origine bancaria per finanziare interventi di sostegno e recupero dopo l’alluvione del maggio scorso. Centomila euro sono stati destinati alla rigenerazione e riqualificazione del giardino di via XI Settembre. Ad implementazione del fondo CIS-CAS, costituito dal Comune di Cesena, sono stati stanziati altri 100mila euro come contributo per gli affittuari che hanno subito danni a causa dell’inondazione. Ammonta a 170mila euro la cifra complessiva destinata alla ricostruzione del tratto delle mura settecentesche dell’Abbazia del Monte crollate a seguito dell’ondata di maltempo. Altri 80mila euro sono stati messi a disposizione della Fondazione “Opera Don Baronio” come contributo per il recupero della piena operatività della casa residenza e centro diurno per anziani. Infine, è stata definita l’erogazione di 20mila euro alla Fondazione Romagna Solidale di Cesena come contributo per l’acquisto di voucher per le famiglie alluvionate.