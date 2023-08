L’impegno per l’inclusione degli studenti disabili

La piena inclusione degli studenti con disabilità deve diventare una delle missioni principali della scuola. Partirà anche da questo presupposto il seminario formativo "Inserimento, integrazione, inclusione, Appartenenza ‘A. Canevaro’ progetto di vita dall’inclusione all’appartenenza: il percorso di accompagnamento a partire dal nido fino alla scuola superiore" che martedì 5 settembre, dalle ore 8 alle ore 13.30, si terrà nell’Aula Magna dell’Istituto professionale ‘Comandini’ di Cesena. Nel corso della mattinata, promossa da Comune e dal Centro di documentazione educativa ‘Gianfranco Zavalloni’ e aperta al mondo scolastico, ci si soffermerà sul tema dell’inclusione scolastica degli alunni disabili, elemento fondante della scuola, oltre che un principio stabilito dalla Costituzione italiana. "Nel corso degli ultimi anni – commenta l’assessora ai servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo – il mondo della scuola, al fianco delle istituzioni territoriali e delle famiglie, ha fatto notevoli passi in avanti dal punto di vista della didattica inclusiva. Occorre lavorare in stretta connessione con il territorio e con tutte le realtà educative per una piena partecipazione delle studentesse e degli studenti con disabilità alle attività didattiche extra- scolastiche ed è necessario connettere il percorso educativo nel più ampio cammino del progetto di vita". La spesa complessiva per gli educatori che subentrano agli insegnanti di sostegno nella fascia oraria extrascolastica è passata a 1.8 milioni di euro . Ad oggi sono 237 gli alunni con disabilità residenti a Cesena per i quali è stata attivata un’assistenza educativa. La percentuale degli alunni con disabilità sul totale dei frequentanti è salita dall’1,9% dell’anno scolastico 20042005 al 3,6% dell’anno scolastico 20202021.