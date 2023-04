L’importanza dell’arte nelle nostre vite

Da sempre l’uomo è vissuto di arte: ci accompagna fin dalla Preistoria e grazie ad essa i nostri antenati sono riusciti a comunicare sentimenti ed emozioni che ci raggiungono ancora a distanza di tanti anni. Seguendo l’evoluzione dell’arte possiamo ammirare anche l’evoluzione dell’uomo e della società perché per secoli gli artisti hanno fatto risaltare il pensiero dominante della loro epoca e a volte lo hanno influenzato. Ma che cos’è per noi l’arte? Che importanza ha nelle nostre vite? Le risposte sono soggettive, ma ci siamo trovati d’accordo su alcuni punti, come sul fatto che un’opera d’arte non può essere il prodotto del caso ma deve essere stata creata intenzionalmente dall’uomo. "Un’opera d’arte è unica, originale e impossibile da imitare perfettamente - spiega Eleonora - a differenza di un oggetto prodotto in serie da una macchina o da un’intelligenza artificiale. Un paesaggio naturale può essere bellissimo, ma non è arte: essa viene creata intenzionalmente dall’uomo e ha un significato. Il disegno di un albero, di per sé, per me non è arte, ma solo una raffigurazione; se però dietro quell’immagine ci sono dei significati, delle emozioni e dei pensieri più profondi allora quel disegno può essere considerato arte".

"Oggi l’arte quasi non ha confini - aggiunge Asia - e si presenta in molte forme: pittura, scultura, musica, cinema, letteratura. Per me è arte ciò che trasmette un’emozione, ma al tempo stesso non penso che l’adrenalina provocata da una macchina da corsa basti a fare di essa un’opera d’arte. Credo sia un concetto troppo ampio e complicato per essere definito con certezza". "L’arte fa discutere perché è soggettiva. Non viene compresa e non crea consensi perché non tutti vedono un quadro allo stesso modo - sostiene Elisabetta - e, in generale, non tutti pensano allo stesso modo. Per questo il fatto che le persone abbiano idee e gusti diversi in fatto di arte non dovrebbe essere un problema. Si può dire però che ci sono delle opere d’arte universali perché riescono a parlare a più persone".

"Il valore dell’arte moderna è molto discusso perché è più d’impatto rispetto alle forme tradizionali - osserva Bianca - ma il significato e il messaggio sono meno evidenti e comprensibili. Forse gli artisti moderni si sentono costretti a rappresentare soggetti sempre più astratti perché nei secoli precedenti si è già raggiunto l’apice della bellezza tradizionale". Possiamo essere d’accordo sul fatto che ogni forma d’arte è una forma di comunicazione, anche quando il significato ci sfugge. "Per apprezzare un’opera è importante capirne il messaggio - osserva Daniela - ma non si dovrebbe chiederlo all’autore se non è lui stesso a parlarne, perché penso che l’arte sia il linguaggio dell’anima e sarebbe come invadere il suo spazio personale. Ognuno dovrebbe trovare da sé un messaggio in ciò che guarda o ascolta".

La classe 3E, Elisabetta, Emma e Noah della classe 1E di Roncofreddo